ROMA INFORTUNIO MANOLAS / E' corsa contro il tempo alla Roma per recuperare Kostas Manolas in vista del derby di sabato sera contro la Lazio. In casa giallorossa filtra cauta fiducia sulle possibilità che il difensore greco scenda in campo, con il giocatore che ieri nella trasferta di Frosinone ha rimediato una distorsione alla caviglia destra.

Lo stesso Manolas vorrebbe stringere i denti e non perdersi assolutamente la stracittadina contro i cugini biancocelesti, nonostante il fondamentale impegno di quattro giorni più tardi in Champions League con il. Di Francesco potrebbe invece 'risparmiare' nel derby capitan, per averlo al meglio nel match in Portogallo contro i 'Dragoes'.

Eleonora Trotta e Giorgio Musso

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui