CALCIOMERCATO CHELSEA SARRI ULTIME ZOLA / Si fa sempre più complicata la stagione del Chelsea di Maurizio Sarri. Per il tecnico dopo la delusione in FA Cup, sconfitto dal Manchester United, e il pesante ko in Premier League contro il Manchester City per 6-0, che hanno fatto scivolare la squadra fuori dalla zona Champions League, almeno per il momento, è arrivato il ko ai rigori nella finale della Carabao Cup proprio contro i Citizens.

E' sfumato dunque il trofeo ma l'italiano potrebbe aver salvato il posto: lo spettro esonero per Maurizio Sarri , per il momento, sembra dunque allontanarsi.

La sua squadra ha infatti giocato alla pari con il City di Guardiola e i giocatori hanno dimostrato di essere dalla sua parte.

