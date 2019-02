Calciomercato Inter, Marotta 'avvisa' Icardi e Wanda Nara

CALCIOMERCATO INTER ICARDI PERISIC / Ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Fiorentina-Inter, Beppe Marotta ha risposto anche all'immancabile domanda su Mauro Icardi e Ivan Perisic. “È importante per dare continuità ai risultati. Fino alla fine chi sta dietro farà punti. Dobbiamo farne stasera. La situazione Perisic? Siamo concentrati sul finale di campionato.

Tutti devono dare il massimo. Quello che sarà il mercato è prematuro.? Non voglio entrare nel merito. Sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo idee chiare. Nei prossimi giorni agiremo. Settimana decisiva per il rinnovo? Non lo so. È un impegno che abbiamo preso con: faremo una proposta ma non sappiamo la risposta. Lo faremo nelle prossime settimane, ma non c'è una scadenza precisa. È una cosa diversa dalla situazione di cui si è ampiamente parlato”.