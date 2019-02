Clamoroso Chelsea, Kepa si rifiuta di uscire: Sarri è una furia!

CHELSEA MANCHESTER CITY KEPA SARRI CABALLERO / E' successo di tutto nei minuti finali dei tempi supplementari di Chelsea-Manchester City. Maurizio Sarri aveva ordinato il cambio Caballero per Kepa.

Il giovane portiere, che in settimana aveva accusato dei problemi fisici, si è però rifiutato di lasciare il campo. Una scelta che non ha fatto per nulla piacere a Maurizio, tornato in panchina infuriato. L'ex Napoli ha poi cercato un confronto con il portiere ma è stato stoppato da Rudiger. Una situazione che certamente farà tanto discutere in Inghilterra e non solo. Tutto prima dei calci di rigore