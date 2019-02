MOURINHO GUARDIOLA HAZARD SARRI / José Mourinho è attualmente senza squadra dopo l'esperienza con lo United. Ai microfoni di 'DAZN' lo Special One ha parlato del talento di Hazard, vicino al Real Madrid: "Eden ha talento, non c'è bisogno di parlare con lui. Ha la personalità di giocare con una maglia pesante come quella del Real". Il tecnico portoghese ha poi continuato la sua intervista, commentando i duelli con Guardiola sul campo: "Ho vinto e ho perso.

Ricordo tutto: una volta abbiamo perso 5-0 contro il Barcellona e pochi mesi dopo abbiamo giocato la finale di coppa a Madrid. Quando si perde in maniera importante bisogna fare delle domande su se stessi, sui collaboratori e sulla squadra. Poi si deve provare a non fare gli stessi errori".

Infine una battuta sul suo nuovo ruolo da commentatore: "Se Sarri vince 1-0 è un fenomeno. Se perde allora il Chelsea ha bisogno di rivedere la fase difensiva. Il nostro lavoro è molto difficile. Sono venuto come commentatore per spiegare cosa succede, non per attaccare le persone".

