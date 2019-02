SAMPDORIA CAGLIARI CRAGNO / Nonostante la sconfitta per 1-0, il portiere del Cagliari Cragno, è stato uno dei migliori in campo. L'estremo difensore ha commentato nel post partita la prestazione messa in mostra contro la Sampdoria: "Avevo studiato Quagliarella, sapevo che lo avrebbe tirato lì il rigore. Era imparabile: troppo teso e forte. Abbiamo dato il massimo e lottato su ogni palla.

Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire. La Sampdoria ha calciatori di qualità e può metterti in difficoltà. Avevamo preparato bene la partita, peccato. Abbiamo dato continuità alle nostre prestazioni, dobbiamo continuare così".

L'estremo difensore ha parlato del prossimo match contro l'Inter: "Sarà una gara importante. Ci servono punti. Non guarderemo il nome dell'avversario: vogliamo ripetere quanto di buono fatto oggi e ottenere il risultato".

