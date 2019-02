PAGELLE E TABELLINO DI PARMA-NAPOLI: Polonia felix

PAGELLE E TABELLINO PARMA NAPOLI / Napoli straripante al Tardini di Parma. Zielinski sopraffino, Milik ritrovato, ma è tutta la squadra che gira alla grande. Parma in imbarazzo contro avversari nettamente più forti e praticamente mai in partita.



PARMA

Sepe 4,5 - Molto colpevole su almeno un paio dei gol del Napoli, un po' meno colpevole sugli altri due, ma non si può certo dire che faccia delle grandissime prodezze. Serata-no per quello che è uno dei portieri più affidabili di tutta la Serie A.

Iacoponi 4,5 - Zielinski lo manda al manicomio, poi ci si mette anche Hysaj che si sovrappone spesso e volentieri. Farebbe volentieri a meno di tutti e due, probabilmente li ricorderà a lungo.

Bruno Alves 4,5 - Sul gol di Zielinski si fa saltare facile, per tutta la gara soffre la verve degli attaccanti azzurri. Anche per lui non è esattamente una serata semplice.

Gagliolo 5 - Milik lo manda a spasso più volte, si impegna tanto, prende tante botte ma sicuramente non può bastare solo questo.

Gobbi 5 - Dalla sua parte invece ci sono Callejon e Malcuit. Anche lì è vita durissima, ma Iacoponi sta messo decisamente peggio.

Machin 5 - Nel primo tempo è fra i meno in palla di tutto il Parma. Non dà il cambio di passo e sbaglia diversi appoggi importanti. Sacrificato ad inizio ripresa per questioni tattiche. Dal 52' Siligardi -

Rigoni 5,5 - Si impegna, anche nel farsi rispettare con l'arbitro, corre tanto ma corre spesso a vuoto. Insufficiente anche lui in una partita storta.

Kucka 5,5 - Scompare spesso dai radar, ma dei centrali è quello che più degli altri appoggia gli attaccanti, seppur non sempre con efficacia.

Biabiany 5 - Non pervenuto. In avanti si vede pochissimo, poi arretra un po' il raggio e almeno dà una mano nella fase difensiva, ma proprio niente di indimenticabile. Dall'86' Gazzola sv

Inglese 5,5 - Palle giocabili non ne ha tantissime, ma sgomita tanto in mezzo all'area di rigore contro quelli che la scorsa estate sono stati i suoi compagni di squadra, anche se per poco. Di certo non fra i peggiori.

Gervinho 6 - L'impegno c'è, la corsa pure. Le azioni pericolose del Parma sono praticamente tutte - o quasi - di sua proprietà. Dall'80' Schiappacasse sv

All. D'Aversa 4,5 - Quello visto stasera è lontanissimo parente del Parma che ha stupito tutti finora. Il Napoli semplicemente ne fa polpette.



NAPOLI

Meret 6,5 - Nel successo del Napoli c'è anche del suo, con un paratone su una botta dal limite di Gervinho. E l'ennesimo clean sheet. Molto, molto bene.

Malcuit 6,5 - Il frittatone l'aveva fatto, falciando Bruno Alves in area di rigore. Per sua fortuna lo salva il VAR, che rileva il precedente fallo di Callejon e annulla tutto. Ma fino ad allora (e anche dopo) era stato il solito cavallone, in grado di creare spesso superiorità numerica in avanti e francobollato su Gervinho, del quale ha lo stesso passo.

Maksimovic 6,5 - Nel primo tempo aveva lottato con le unghie per proteggere il risultato contro uno Gervinho scatenato. Poi una botta alla caviglia lo costringe a stringere i denti fino al duplice fischio, quando poi alza bandiera bianca.

Dal 46' Luperto 6,5 - Pur con qualche patema (e una botta anche per lui) riesce a tenere botta contro un attacco non proprio arrendevole.

Koulibaly 7 - Straripante nelle chiusure, nelle uscite e perfino nelle sventagliate paraboliche. Ormai è un difensore completo, un vero leader tecnico e non solo. Vale tanto oro quanto pesa.

Hysaj 7 - La splendida serata di Zielinski fa brillare anche lui, bravissimo a servire il compagno nello spazio con un esterno fantastico. Un exploit che non ha regalato spesso, da quando veste la maglia azzurra e anche per questo preziosissimo.

Callejon 7 - Da capitano investito per la squalifica di Insigne regala una gran partita, con tanta qualità in avanti e il solito appoggio alla fase difensiva che è fondamentale per la squadra. Con quella fascia al braccio e il ciuffo sempre composto ricorda un po' Javier Zanetti: chissà che non possa ripercorrerne le orme in maglia azzurra.

Allan 7 - Sradica il pallone dai piedi degli avversari, disimpegna in surplus, appoggia gli attaccanti. Tuttocampista che quando è in condizione fa la differenza, come ci ha abituato ormai da tempo.

Fabiàn 6,5 - Elegantissimo nell'impostazione, forse un po' discontinuo nell'apporto alla manovra ma comunque sempre sopraffino. Ha giocato partite migliori, ma non per questo gli si può dare l'insufficienza.

Zielinski 7,5 - Finalmente. Qualche sprazzo di grande calcio nelle scorse settimane, che detona con prepotenza nella serata del Tardini. Il gol, piazzato di giustezza nell'angolino, azioni travolgenti partendo decentrato e accentrandosi, fa saltare il banco in continuazione. Riguardi il video di questa gara: è esattamente ciò che Ancelotti vuole da lui. Dal 75' Verdi sv

Milik 7,5 - La punizione intelligentissima, la "botta" di egoismo sullo 0-3, ma gli serviva il gol come l'ossigeno. A Napoli è incredibilmente criticato, nonostante le 14 segnature stagionali. La fotografia di una piazza che spesso non sa apprezzare ciò che ha finché non va via. Dal 78' Ounas 7 - E' in forma strepitosa e lo dimostra con la rete dopo una manciata di minuti. Da tenere in considerazione anche contro la Juve.

Mertens 6 - I movimenti sono spesso giusti, l'apporto alla manovra offensiva non lascia a desiderare, ma si vede che il gol gli manca come l'aria, si vede che non è sereno mentalmente. Sufficienza di incoraggiamento, ma deve fare sicuramente un salto di qualità.

All. Ancelotti 7,5 - Dopo un periodo di siccità realizzativa una bella goleada esterna è proprio ciò che ci voleva. Gira tutto alla perfezione, trova il bersaglio Zielinski, lo trova Milik che era un po' a secco, peccato non lo trovi anche Mertens che ne aveva più bisogno di tutti. Proprio la sgambata che serviva prima di Napoli-Juve.



Arbitro Chiffi 6 - Aveva dato un rigore sacrosanto al Parma, ma non aveva visto un precedente fallo su Callejon. Lo salva il VAR, che del resto serve proprio a questo. E va bene così.

TABELLINO

PARMA-NAPOLI 0-4 (PRIMO TEMPO 0-2)

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Kucka, Rigoni, Machin (53′ Siligardi); Biabiany (83′ Gazzola), Inglese, Gervinho (80′ Schiappacasse).

A disp. Frattali, Brazao, Dimarco, Diakhate, Dezi, Davordzie, Barilla, Sprocati.

All. D’Aversa.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic (45′ Luperto), Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski (75′ Verdi); Milik (78′ Ounas), Mertens.

A disp. Karnezis, Chiriches, Ghoulam, Diawara.

All. Ancelotti

MARCATORI: 18′ Zielinski, 36′ e 73′ Milik, 82′ Ounas

AMMONITI: Rigoni, Gagliolo (P), Milik (N)

