Napoli, Milik come Messi: un record europeo per il polacco

NAPOLI MILIK PUNIZIONE / Il Napoli ha scoperto in questa stagione di avere una nuova arma letale nel suo attacco: le punizioni di Arkadiusz Milik. Il polacco, contro il Parma, ha siglato la rete numero 14 della sua stagione (13esima in Serie A), con un calcio piazzato rasoterra che ha sfruttato il saltello della barriera ducale per battere Sepe.

È la terza volta che la punta trova la via del gol con questo colpo del suo repertorio: la prima, contro il Cagliari, valse una sofferta vittoria proprio al 90esimo, mentre la seconda fu fondamentale per portare a casa i tre punti contro la Lazio al San Paolo (2-1).

Numeri assolutamente da non sottovalutare: come ha sottolineato oggi la Opta, infatti, l’unico calciatore delle cinque migliori leghe europee ad aver segnato tre gol su punizione diretta è l’alieno Lionel Messi. L’argentino e il polacco partenopeo dominano questa speciale graduatoria: merito di Carlo Ancelotti, che ha imposto ai suoi calciatori di lasciare all’ex Ajax la possibilità di calciarle. D’altronde qualche piede educato, in carriera, il mister l’ha visto...

