PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-INTER/ Un ottimo Politano e un volitivo Vecino in casa Inter. Nella Fiorentina instancabili e pronti a lottare fino alla fine Chiesta e Muriel, Gara poco convincente per Fernandes e Asamoah.

FIORENTINA

Lafont 6 – Non può far nulla sui gol dell’Inter. Impreciso nei disimpegni con i piedi.

Laurini 6 – Mantiene molto bene la posizione, riuscendo spesso a bloccare nell’uno contro uno l’avversario di turno. Dal 79’ Dabo – s.v.

Ceccherini 6 – L’ex Crotone riesce ad arginare senza grossi problemi Lautaro.

Hugo 5,5 – Bene nel gioco aereo, va in difficoltà quando Politano e compagni lo puntano. Chiude in ritardo in occasione del gol dell’ex Sassuolo.

Biraghi 6 – Gioca una partita molto attenta, soprattutto in fase difensiva. Spinge poco rispetto alle precedenti gare. Cresce nel secondo tempo.

Benassi 5,5 – Molto utile in fase di costruzione, pende sul suo capo l’errore di marcatura in occasione del gol di Vecino. Dal 58’ Muriel 7 – Con la sua velocità, rende ancora più imprevedibile la manovra viola. Al 74’ trasforma un bellissimo calcio di punizione.

Veretout 7 – Lotta tantissimo e prova spesso a verticalizzare per le due punte, trasformando velocemente l’azione da difensiva o offensiva. Trasforma benissimo il calcio di rigore.

Fernandes 5 – Gioca in maniera molto semplice ma anche con poca convinzione. Commette un fallo di mano ingenuo, che consente all’Inter di conquistare un calcio di rigore.

Gerson 5,5 – Bravo ad andare in pressione su Brozovic, rallentando il gioco dell’Inter. Poco cinico sotto porta. Cala nel secondo tempo.

Chiesa 7 – Fa molto movimento senza palla, non dando punti di riferimento ai suoi avversari. I suoi dribbling e la sua velocità, tiene in costante apprensione la difesa nerazzurri. Da un suo assist, arriva il gol di Simeone.

Simeone 6,5 – Ingaggia scontri costanti con i difensori dell’Inter e spesso riesce anche a vincerli. Astuto in occasione del gol. Dal 58’ Pjaca 5,5 – Non incide quanto ci si sarebbe aspettato.

All. Pioli 6 – La sua Fiorentina ci prova fino alla fine, con un’idea di gioco ben precisa e tutto ciò gli consente di agguantare un pareggio importante.

INTER

Handanovic 6 - Incolpevole sui gol della Fiorentina. Bene nelle uscite basse.

D'Ambrosio 6 – Riesce con grande grinta a respingere il pressing di Simeone e compagni. Bene nelle diagonali difensive.

Dubbio il contatto con il braccio che ha consentito alla Fiorentina di agguantare il pareggio.

de Vrij 6 – Il vento gli crea qualche problema all’inizio ma riprende a giocare come sa con il passare dei minuti.

Skriniar 6,5 – Leggermente lento in fase di costruzione, è uno dei pochi però che riesce ad arginare Chiesa.

Dalbert 6 – Dopo un primo tempo poco convincente, soprattutto in fase difensiva, cresce nei secondi 45’, facendo bene entrambe le fasi di gioco. Dal 62’ Asamoah 5,5 – Prestazione leggermente sotto tono per l’ex Juventus, che non sempre riesce a chiudere in maniera pulita Chiesa e compagni.

Vecino 6,5 – Bravo nel superare la marcatura di Benassi in occasione dell’uno a uno.

Brozovic 6 – Il pressing di Gerson lo mette inizialmente in difficoltà, salvo poi crescere con il passar dei minuti.

Politano 7 – Con i suoi guizzi e la sua caparbietà, riesce a dare una sferzata alla gara. Bello il suo gol al 41’. Dal 76’ Candreva – s.v.

Nainggolan 6 – Funge da raccordo tra centrocampo e attacco, dimostrandosi molto utile in fase d’interdizione e nello smistare il gioco sugli esterni. Dal 90’ Valero – s.v.

Perisic 6,5 – Dopo un primo tempo passato ad aiutare più in fase di non possesso palla, migliora anche in fase offensiva nel secondo tempo e ritorna al gol trasformando il calcio di rigore al 52’.

Martínez 6 – Nonostante la costante marcatura di Ceccherini, dialoga bene con i compagni di squadra, cercando di innescare sempre gli esterni che attaccano la profondità.

All. Spalletti 6 – La sua Inter ha carattere e dimostra compattezza, registrando un’ulteriore crescita sia tattica che mentale.

Arbitro: Abisso 6 – Discreta prestazione per il direttore di gara della sezione di Palermo, che sanziona con le ammonizioni solo i falli più cattivi. Concede il calcio di rigore all’Inter per un fallo di mano di Fernandes al 51’. Giusto annullare il gol di Biraghi per precedente fallo di Muriel a d’Ambrosio. Dubbio il calcio di rigore concesso alla Fiorentina al 99’ per sospetto fallo di mano di D’Ambrosio.

TABELLINO

FIORENTINA-INTER 3-3

Fiorentina (4-3-1-2): Lafont, Laurini (79’ Dabo), Ceccherini, Hugo, Biraghi, Benassi (58’ Muriel), Veretout, Fernandes, Gerson, Chiesa, Simeone (58’ Pjaca). A disposizione: Brancolini, Terracciano, Hancko, Milenkovic, Nørgaard, Graiciar. All. Pioli

Inter (4-2-3-1): Handanovic, D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert (62’ Asamoah), Vecino, Brozovic, Politano (76’ Candreva), Nainggolan (90’ Valero), Perisic, Martínez. A disposizione: Padelli, Ranocchia, Soares, Miranda, Gagliardini, Joao Mário. All. Spalletti

MARCATORI: 1’ Simeone (F), 5’ Vecino (I), 41’ Politano (I), 52’ Perisic (Rig.) (I), 74’ Muriel (F), 100’ Veretout (F)

ARBITRO: Rosario Abisso (Sez. di Palermo)

AMMONITI: 57’ Nainggolan (I), 64’ Skriniar (I), 70’ Politano (I), 87’ Lafont (F), 89’ Brozovic (I), 102’ Dabo (F)

ESPULSI:

