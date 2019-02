Atletico Madrid, Morata segna e... prende in giro il VAR!

ATLETICO MORATA VAR /Alvaro Morata ha spezzato la sua maledizione con l’Atletico Madrid: indossando la nuova maglia, infatti, lo spagnolo non era ancora riuscito a trovare la via del gol, ma ha interrotto il digiuno oggi pomeriggio con una bellissima girata di sinistro, su cross di Felipe Luis, che ha concluso una grande azione corale contro il Villarreal.

I colchoneros (che hanno vinto 2-0, grazie anche a un bel pallonetto di Saul), hanno celebrato l’ex juventino, che in realtà aveva già segnato contro le due sue ex squadre che il destino gli aveva messo contro in rapida successione nelle sue prime uscite. Sia contro il Real Madrid che contro la Juve, infatti, Morata si era visto annullare due bei gol, entrambi dal VAR (rispettivamente, per un fuorigioco dubbio e un fallo su Chiellini).

Dopo il gol contro il Submarino Amarillo, quindi, la punta ha voluto esorcizzare questi sfortunati precedenti mimando un auricolare durante la sua esultanza, quasi a voler chiedere: "Questo me lo lasciate?". Sorrisi e grande festa: stavolta la sua firma c’è.

