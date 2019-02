Parma-Napoli, i voti del primo tempo: Zielinski è rinato!

PARMA NAPOLI VOTI TABELLINO PRIMO TEMPO / Napoli in salsa polacca in quel di Parma. Scambio splendido Hysaj-Zielinski per il vantaggio azzurro, lo stesso 25enne esterno è sicuramente fra i più positivi e propizia diverse azioni pericolose dei suoi. Ma il raddoppio è una punizione intelligentissima di Arek Milik, che la piazza sotto la barriera. In casa Parma molto bene Inglese e soprattutto Gervinho, che tiene sempre in scacco la difesa avversaria. Sepe parecchio approssimativo su entrambe le reti.



PARMA

Sepe 5

Iacoponi 5,5

Bruno Alves 5

Gagliolo 6

Gobbi 5,5

Machin 5,5

Rigoni 6

Kucka 6

Biabiany 5,5

Inglese 6

Gervinho 6,5

All.

D'Aversa 5,5



NAPOLI

Meret 6

Malcuit 6,5

Maksimovic 6

Koulibaly 6

Hysaj 7

Callejon 6,5

Allan 6,5

Fabiàn 6

Zielinski 7

Milik 6

Mertens 6

All. Ancelotti 6



TABELLINO

PARMA-NAPOLI (PRIMO TEMPO 0-2)

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Kucka, Rigoni, Machin; Biabiany, Inglese, Gervinho. A disp. Frattali, Brazao, Gazzola, Dimarco, Diakhate, Dezi, Davordzie, Barilla, Schappacasse, Siligardi, Sprocati. All. D’Aversa.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens. A disp. Karnezis, Luperto, Chiriches, Ghoulam, Diawara, Ounas, Verdi. All. Ancelotti

MARCATORI: 18' Zielinski, 36' Milik

AMMONITI: Rigoni (P), Milik (N)

