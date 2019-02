CARABAO CUP CHELSEA MANCHESTER CITY SARRI HIGUAIN / Carabao Cup, Chelsea-Manchester City: scelta a sorpresa di Maurizio Sarri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nell'undici titolare per la super sfida contro Pep, che potrebbe essere decisiva per la sua permanenza o meno sulla panchina dei 'Blues', il tecnico non ha inserito Gonzalo. Al 'Pipita', che a gennaio ha voluto con forza, sta giocando da 'falso nueve' Eden