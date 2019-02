CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA MAHREZ / Punzecchiato ieri in conferenza stampa da Massimiliano Allegri e non utilizzato oggi in Bologna-Juventus, Douglas Costa sta vivendo una delle sue peggiori stagioni in carriera.

Nonostante ciò, l'esterno brasiliano può vantare diversi estimatori, soprattutto incontinuano a monitorare la situazione dell'ex Shakhtar che ha però anche un altro corteggiatore in terra inglese: Pep. L'allenatore spagnolo lo ha introdotto nel gotha calcistico, volendolo fortemente ai tempi del, facendo di lui un uomo assist praticamente infallibile.

Tornare a lavorare con il brasiliano non dispiacerebbe affatto all'allenatore del Manchester City che, invece, a fine stagione potrebbe già valutare una partenza di Mahrez, prendendo anche in considerazione l'inserimento del suo cartellino in un'eventuale trattativa con i bianconeri.

