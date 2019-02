CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Nuove ombre sul futuro di Max Allegri. La recente sconfitta contro l'Atletico Madrid, che mette a serio rischio il prosieguo dei bianconeri in Champions League, ha fatto lievitare le voci sull'addio del tecnico a fine stagione.

Così, dopo la vittoria odierna dellacontro il, il giornalista Maurizioha lanciato una nuova indiscrezione tramite il suo profilo Twitter: "Secondo una fonte molto attendibile, Max Allegri avrebbe deciso di lasciare la Juventus a fine stagione. Il tecnico livornese avrebbe già un accordo con una società della Premier League per le prossime tre stagioni". In casa Juve, tra i nomi in pole per l'eventuale dopo Allegri, figurano Zidane e Guardiola