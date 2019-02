BOLOGNA JUVENTUS ALLEGRI / La Juventus gioca male e soffre al 'Dall'Ara' contro il Bologna, ma alla fine grazie a Dybala si prende i tre punti riprendendo la marcia dopo il pesante ko in Champions League con l'Atletico Madrid. "E' normale che ci fosse più di qualche scoria della gara importante di mercoledì, ma i ragazzi sono stati bravi - ha esordito Massimiliano Allegri ai microfoni di 'Sky Sport' - Il primo tempo abbiamo concesso molto, il secondo invece siamo andati meglio. Complimenti a Perin, ha fatto una grande partita.

Da terzino fa meglio, ha più spazi e può esprimere tutto quello che è il suo potenziale

"Ora avremo questi giorni per prepararci al meglio al ritorno con l'Atletico - ha aggiunto il tecnico bianconero - Puntiamo a recuperare Douglas Costa... e speriamo di essere assistiti da un po' di fortuna. Formazione anti-Atletico senza Pjanic e Mandzukic? Magari saranno due buone armi a gara in corso... Comunque ho più di una idea, spero mi venga l'ispirazione un paio di giorni prima. Troveremo sicuramente un Atletico diverso visto che a centrocampo non ci sarà Thomas causa squalifica, una squadra certamente ancora più coperta e quindi ci vorrà grande aggressività e maggiore bravura nella precisione dei passaggi. Sono tuttavia convinto che il 12 arriveremo nelle migliori condizioni fisiche possibili. Non credo che sarà un disastro, anzi sono fiducioso sulla qualificazione".

