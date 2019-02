DEL PIERO LA10 FC FACEBOOK / Alessandro Del Piero proprietario di un club calcistico statunitense.

Non si tratta di una fake news, ma di una notizia vera e inaspettata che ha svelato lo stesso ex fuoriclasse dellasulla propria pagina Facebook: "La scorsa estate sono diventato proprietario del". I colori sociali sono davvero evocati, bianco, nero e grigio. "Alla prima stagione abbiamo vinto la nostra Division", ha aggiunto Del Piero. Il Los Angeles 10 FC giocherà in UPSL, la terza divisione statunitense, e in precedenza si chiamava La Roma FC...

