Bologna-Juventus, Dybala out: ecco perché

BOLOGNA JUVENTUS DYBALA / Fa rumore, nella formazione della Juventus che affronta il Bologna, l'esclusione di Paulo Dybala, cui Allegri ha preferito Cancelo nel tridente con Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

Nessun 'caso', però, nella panchina della 'Joya'. Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, non sarebbe un'esclusione tecnica ma una scelta derivata dalle condizioni fisiche non perfette dell'argentino. In particolare, ci sarebbe una botta in allenamento subita dall'attaccante a sconsigliarne l'utilizzo almeno dal primo minuto.