PAGELLE TABELLINO SASSUOLO SPAL / È 1-1 tra Sassuolo e Spal al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Al gol di Peluso risponde nella ripresa Petagna, freddo dal dischetto. Nel finale espulso Duncan per un doppio giallo, corretto successivamente dal Var in un rosso diretto. Ecco i voti del match.

SASSUOLO

Consigli 6 - Spettatore non pagante per più di un'ora di gioco. Non può nulla sul gran rigore calciato da Petagna

Demiral 6 - Sempre attento e ben piazzato. Trova anche il gol all'esordio, che Maresca gli annulla per un fallo di mano piuttosto dubbio. Debutto più che positivo per il classe 1998.

Peluso 6,5 - Guida la difesa con grande sicurezza e sblocca il match con una pregevole girata di sinistro sugli sviluppi di un calcio di punizione. Decisivo.

Ferrari 6 - Lucido e preciso in marcatura e nelle letture difensive. Non rinuncia ad accompagnare la manovra dei suoi quando può.

Adjapong 6 - Si disimpegna con grande diligenza nella propria metà campo in una giornata in cui è meno incisivo del solito in fase offensiva.

Sensi 6,5 - Solito metronomo neroverde in mezzo al campo. Suo l'assist da calcio piazzato per Peluso in occasione dell'1-0 dei padroni di casa. Dal 86' Di Francesco s.v.

Magnanelli 5,5 - Causa il calcio di rigore successivamente trasformato da Petagna. Errore piuttosto pesante per un giocatore della sua esperienza.

Djuricic 5,5 - È poco coinvolto dai propri compagni e spesso impreciso nella gestione della palla e delle scelte. Sottotono. Dal 62' Duncan 4,5 - Rimedia un cartellino giallo e successivamente un rosso diretto nei minuti finali. Bruttissimo il secondo intervento che gli costa l'espulsione. Ingresso disastroso.

Rogerio 5,5 - Quasi mai incisivo nonostante la spinta costante sull'out di sinistra.

Boga 6 - Sempre vivace e intraprendente: è uno dei pochi a puntare con costanza il diretto avversario. Manca però di precisione in fase conclusiva.

Matri 5,5 - È in continuo movimento, ma mai pericoloso dalle parti di Gomis. Gara da dimenticare. Dal 75' Odgaard 5,5 - Ha pochissimi palloni giocabili nei circa 20 minuti in cui è chiamato in causa.

All. De Zerbi 6 - Buona reazione al pesante ko di Empoli nel primo tempo. Vistoso calo nella ripresa: è un Sassuolo piuttosto scarico dal punto di vista delle motivazioni.

SPAL

Gomis 6 - Sempre lucido e preciso. Non poteva fare molto di più sulla bella girata di sinistro di Peluso.

Bonifazi 6,5 - Domina fisicamente ed è di fatto impeccabile in chiusura.

Sempre più a suo agio nella retroguardia biancazzurra.

Cionek 6 - Sempre sicuro e attento in marcatura nella propria area di rigore. Non si ricordano suoi errori difensivi.

Felipe 6 - Perde la marcatura di Peluso in occasione del momentaneo vantaggio neroverde. Cresce, però, nella ripresa e trova anche uno sfortunato palo sull'1-1.

Fares 6 - È ben controllato da Adjapong e meno incisivo del solito sull'out di sinistra. Non corre particolari rischi, però, in fase difensiva: prestazione nel complesso sufficiente.

Murgia 6 - Si disimpegna con buona lucidità in entrambe le fasi di gioco ed in un ruolo non suo, quello di esterno destro.

Missiroli 6,5 - Solita gara di grande sostanza per il centrocampista biancazzurro, come al solito prezioso soprattutto in fase di interdizione.

Valoti 6 - Piuttosto attivo e coinvolto nella prima frazione di gioco. Cala, però, nella ripresa. Dal 86' Dickmann s.v.

Kurtic 5,5 - Non riesce ad incidere sull'out di sinistra. Prestazione sottotono per lo sloveno.

Floccari 6 - Quasi mai pericoloso, ma ha il merito di essersi conquistato il calcio di rigore successivamente trasformato da Petagna. Decisivo. Dal 75' Antenucci 5,5 - Non incide nei 20 minuti concessigli da Consumi.

Petagna 6,5 - Trasforma con freddezza il calcio di rigore che vale il definitivo 1-1. È di fatto l'unico tiro in porta della sua partita. Cinico. Dal 90'+2 Paloschi s.v.

All. Consumi 6,5 - Ottimo atteggiamento nella ripresa e punto ampiamente meritato. La Spal può sorridere in attesa del ritorno in panchina di Semplici.

Arbitro: Maresca 6 - Molti dubbi in occasione del gol annullato al Sassuolo sullo 0-0: il braccio di Demiral è davanti al corpo. Giusto assegnare il calcio di rigore alla Spal dopo l'on field review: c'è la spinta di Magnanelli su Floccari. Infine, nessun dubbio sull'espulsione di Duncan, anche questa segnalata dalla sala Var.

TABELLINO

SASSUOLO-SPAL 1-1

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Demiral, Peluso, Ferrari; Adjapong, Sensi (86' Di Francesco), Magnanelli, Djuricic (62' Duncan), Rogerio; Boga, Matri (75' Odgaard). All. De Zerbi

Spal (4-4-2): Gomis; Bonifazi, Cionek, Felipe, Fares; Murgia, Missiroli, Valoti (86' Dickmann), Kurtic; Floccari (75' Antenucci), Petagna (90'+2 Paloschi). All. Consumi

Arbitro: Fabio Maresca (Sez. di Napoli)

Marcatori: 43' Peluso (SA), 68' rig. Petagna (SP)

Ammoniti: 26' Valoti (SP), 58' Peluso (SA), 70' Magnanelli (SA), 89' Duncan (SA), 90'+1 Rogerio (SA)

Espulsi: 90'+3 Duncan (SA)

