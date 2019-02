Pagelle e tabellino di Bologna-Juventus. / La Juventus vince al Dall’Ara solo grazie ad una giocata di Dybala. I padroni di casa nonostante un buon primo tempo incassano il colpo. La squadra di Mihajlovic esce sconfitta da questa partita ma con tante cose positive da cui ripartire, in particolare dalle buone risposte di Poli e Santander. Allegri nella ripresa capisce le difficoltà della squadra e della formazione, forse poco azzeccata, e inserisce Dybala. Decisiva l’entrata dell’argentino che va in rete e rigenera i suoi.

BOLOGNA

Skorupski 6 – Nessuna colpa sul gol di Dybala. Spettatore non pagante per gran parte del tempo

Mbaye 6 – Continuità di rendimento. Perde il pallone e cerca subito di recuperarlo.

Danilo 6 – Senza troppi affanni contiene le avanzate bianconere. Prestazione convincente.

Helander 5,5 – Preciso negli anticipi, chiude gli spazi. Unica pecca nell'azione che porta al gol di Dybala, si fa anticipare dall'argentino che non perdona.

Dijks 6,5 – Giocate interessanti per i compagni, bene nelle percussioni che spesso lo portano in profondità. Lotta con De Sciglio per tutta la durata del match.

Poli 6,5 – Instancabile, tanta grinta e qualità. Lotta in tutte le zone del campo. Strappa due palloni a Ronaldo con esperienza. Dal 78’ Donsah - sv

Pulgar 6- Fallo ingenuo che gli costa caro, salterà il prossimo match di campionato. Dà ordine in mezzo al campo e imposta. Dal 85’ Falcinelli – Contenuto da Chiellini.

Soriano 6 – Va a sprazzi, si muove tanto nella prima frazione di gioco alla ricerca di un varco. Meno incisivo nella seconda parte del match.

Edera 6 – Interpreta bene il ruolo, dà sostanza e spinta. Un pò stanco e in affanno viene sostituito. Dal 52’ Orsolini 6 – buon impatto.

Santander 6,5 – In partita dal primo minuto, gioca su tutto il fronte d’attacco, bene anche spalle alla porta. Tanto spirito di sacrificio.

Sansone 6 – Meno dentro la partita rispetto ai compagni. Ha avuto la palla del pareggio nei minuti di recupero ma trova Perin reattivo.

All.Mihajlovic 6 – La squadra segue le sue indicazioni. Risposte positive nonostante la sconfittà determinata solo dai cambi.

JUVENTUS

Perin 6,5 – Inoperoso soprattutto nella ripresa. Salvataggio su Sansone prima, aiutato dal palo, e su Orsolini poi.

De Sciglio 6 – Dijks è un avversario scomodo quando il Bologna attacca. Compre la posizione e cerca di sopperire agli spazi lasciati da Bernardeschi e Cancelo.

Spostato a sinistra con l’uscita di Alex Sandro.

Bonucci 6 – In assenza di Pjanic prova ad impostare ma commette troppe imprecisioni. Più attento nella ripresa.

Rugani 6 – Non è Chiellini ma non lo fa rimpiangere. Duella con Santander dal primo minuto.

Alex Sandro 6 - Sufficiente nel complesso. Spinge e crossa. Mura un’occasione nata da un calcio d’angolo del Bologna. Dal 59’ Dybala 7 – entra, segna e fa la differenza. Non può rimanere in panchina, le sue qualità sono necessarie per il giro palla bianconero.

Bernardeschi 5,5 – Passa per i suoi piedi l’unica vera occasione del primo tempo. Sbaglia troppo gli ultimi passaggi. Quando Cancelo si accentra non deve lasciare scoperta la zona. Dal 87’ Chiellini 6 – Difende su falcinelli con esperienza.

Bentancur 6,5 - Prende un giallo dopo 15 minuti ma non si tira indietro. Uno dei pochi ad essere entrato in campo con personalità e concentrazione.

Matuidi 6 – Aggressivo, fa filtro sulla sinistra e corre tanto in entrambe le fasi. Bel lavoro e assist sul gol d Dybala. Dal 78’ Pjanic 6 – tecnica al servizio della squadra anche per pochi minuti

Cancelo 6 – Si ostacola con Bernardeschi. La sua posizione non convince nonostante i precedenti positivi. Evulso dal gioco per tutto il primo tempo. Inizia la sua partita quando entra Dybala e torna nel suo ruolo. Salta l’uomo e arriva in profondità.

Mandzukic 6– Non bene in fase d’attacco, solito sacrificio in copertura.

Ronaldo – 5,5 Tanti palloni persi con altrettanta facilità. Stanco e poco determinante.

All. Allegri 6 – Sbaglia gli undici di partenza. Le sue scelte non convincono si salva con i cambi nella ripresa. Dybala entra e fa la differenza.

Arbitro Calvarese 6 – Gestisce bene la partita, nonostante il finale caotico.

TABELLINO

BOLOGNA-JUVENTUS : 0-1

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli (78’ Donsah), Pulgar (85’ Falcinelli), Soriano; Edera( 52’ Orsolini), Santander, Sansone. A disp.:da Costa, Calabresi, Gonzalez, Svanberg, Krejci, Paz, Lyanco,Dzemaili, Nagy. All. Mihajlovic.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro( 59’ Dybala); Bernardeschi( 87’ Chiellini), Bentancur, Matuidi ( 78’Pjanic); Cancelo, Mandzukic, Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Caceres, Barzagli, Spinazzola, Kean. All. Allegri.

Marcatori: 67’ Dybala ( J)

Arbitro: Calvarese sez. di Teramo

Ammoniti: 6’Pulgar (B), 16’ Bentancur (J), 74’ Sansone (B), 92’ Cancelo (J)

Espulsi:

