BOLOGNA JUVENTUS PARATICI ALLEGRI / La Juventus riparte da Bologna in campionato, dopo la sconfitta con l'Atletico Madrid in Champions League. "Siamo concentrati sul giocare la miglior partita possibile - ha dichiarato a 'Sky Sport' il ds bianconero Paratici - Cancelo al posto di Dybala? Non cambia nulla dal punto di vista della nostra idea di gioco. In Europa? Servono grandi giocatori a prescindere. Sono perplesso quando si parla di Serie A non allenante. Se arriva un giocatore dall'estero e fa fatica, si dice che la Serie A è difficile...Ci vorrebbe coerenza. Quando lavori alla Juve, la pressione c'è comunque, Cristiano Ronaldo o meno.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

C'è la pressione di dover vincere, siamo abituati, non è che prima non ce l'avessimo e ce la mettiamo già da soli per le aspettative verso noi stessi. Secondo me la sconfitta di Madrid non è dovuta a questo. Giocare le partite di Champions non è comunque la stessa cosa che giocare in campionato, a prescindere dal fatto che si parli di Serie A, Liga o qualsiasi altro campionato. Se avrei fatto dei cambi?è un allenatore bravissimo e lo ha dimostrato negli ultimi anni, non è il momento di metterlo in discussione. Il mister ha ragione quando dice che non vorrebbe rigiocarla subito, c'è bisogno di fare delle analisi approfondite dopo partite del genere e serve ricaricarsi, anche se siamo abituati a giocare ogni quattro o cinque giorni".