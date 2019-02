PAGELLE E TABELLINO SAMPDORIA CAGLIARI VOTI/ La Sampdoria torna alla vittoria e lo fa grazie al suo capitano, Fabio Quagliarella. Il centravanti ex Napoli e Udinese infatti, ha trasformato dal dischetto nel secondo tempo il rigore che è valso i tre punti per la compagine blucerchiata. In casa Cagliari, decisamente opaca la prova di Pavoletti.

SAMPDORIA

Audero 6

Sala 5,5

Andersen 6,5

Colley 7

Murru 6. Dall'80' Bereszynski S.V.

Praet 6

Ekdal 6

Jankto 5,5

Saponara 5,5. Dal 53' Gabbiadini 6,5

Defrel 5. Dall'89' Vieira S.V.

Quagliarella 6,5

All. Giampaolo 6,5

CAGLIARI

Cragno 7

Padoin 6. Dal 73' Farago 6

Pisacane 5,5

Ceppitelli 6

Pellegrini 5

Deiola 5.

Dal 73' Srna 6

Cigarini 6

Barella 6,5

Ionita 6

Pavoletti 5

Doratiotto 5,5. Dal 79' Verde S.V.

All. Maran 5,5

ARBITRO: Massimi 6

TABELLINO

Sampdoria-Cagliari 1-0

Sampdoria(4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru (Dall'80' Bereszynski); Praet, Ekdal, Jankto; Saponara (Dal 53' Gabbiadini); Quagliarella, Defrel (Dall'89' Vieira). All. Giampaolo

Cagliari(4-4-2): Cragno; Padoin (Dal 73' Farago), Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola (Dal 73' Srna), Cigarini, Barella, Ionita; Pavoletti, Doratiotto (Dal 79' Verde). All. Maran

Arbitro: Massimi (Termoli)

Marcatori: 66' Quagliarella R (S)

Ammoniti: 18' Ekdal (S), 33' Deiola (C), 65' Pellegrini (C),

Espulsi:

