VIDEO SERIE A PARMA NAPOLI / Il match domenicale delle ore 18, nella 25a giornata di Serie A, mette di fronte Parma e Napoli.

I gialloblu' disono in una posizione di classifica abbastanza tranquilla, ma devono riscattare i due ko contro. Gli azzurri, al secondo posto, vengono invece da due pareggi per 0-0 controe vogliono tornare a vincere per consolidare la posizione e mantenere il largo vantaggio sulle inseguitrici. Calciomercato.it, tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di

GUARDA IL VIDEO

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui