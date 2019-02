CALCIOMERCATO ROMA CAGLIARI PELLEGRINI / Arrivato a gennaio a Cagliari, Luca Pellegrini si è subito conquistato uno spazio da titolare. Il giovane terzino ha convinto tutto l'ambiente rossoblù e la società sarda è al lavoro per far si che anche la prossima stagione possa restare in Sardegna.

Come riporta 'Sport Mediaset', il Cagliari è pronto ad avviare i contatti con la, proprietaria del cartellino, per rinnovare il prestito.