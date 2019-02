CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / Isco non c'è nella lista dei convocati del Real Madrid per la gara di questa sera contro il Levante. Il centrocampista manca dal 3 febbraio quando scese in campo per appena tre minuti di gioco contro l'Alaves. Poi il problema alla schiena che lo ha tolto dall'elenco dei disponibili: un forfait che perdura ormai da tre settimane e che non può che far pensare alle voci di addio sul calciatore. Anche perché venerdì si è regolarmente allenato con il resto del gruppo.

Con l'arrivo di, infatti, Isco è sceso sempre più in basso nelle gerarchie del Real e non ha mancato di far sentire il proprio disappunto. Per la prossima stagione si parla così di un possibile addio con la Juventus pronta a cogliere l'occasione. Ovviamente ci sarà da tener conto anche di quello che accadrà con la panchina delle merengues: l'interregno di Solari sembra destinato a terminare e il prossimo anno sulla panchina dei blancos potrebbe sedere un nuovo allenatore. Toccherà quindi con ogni probabilità a lui decidere se puntare o meno su Isco.