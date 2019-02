LEICESTER UFFICIALE PUEL / Per Claude Puel il pesante ko casalingo di ieri sera contro il Crystal Palace è stato fatale. Il Leicester, sconfitto 1-4, ha infatti comunicato l'esonero del tecnico, che ha lasciato il club con effetto immediato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tra FA Cup e Premier League le 'Foxes' hanno ottenuto solo una vittoria in questo 2019, conquistando l'unico altro risultato positivo contro il(pareggio per 1-1). Per il resto, solo sconfitte, che hanno fatto propendere alla proprietà per l'esonero dell'allenatore francese. Ora, in attesa di un nuovo manager, la guida sarà affidata a Mikee Adam