INTER ICARDI / In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Mauro Icardi. Oltre al problema legato alla fascia di capitano tolta dal suo braccio e finita su quello di Handanovic, c'è anche la questione dell'infortunio al ginocchio. Mentre da un lato si paventa addirittura l'ipotesi operazione, con la conseguente esclusione fino al termine della stagione, dall'altro la società nerazzurra spera di recuperare il giocatore il prima possibile.

L'assenza di, la diffida di Lautaroe il calendario ricco di impegni almeno fino al derby, non consentono alla società nerazzurra di perdere troppi pezzi. Ecco perché l'obiettivo dell'ad, secondo 'Tuttosport', sarebbe quello di recuperare il giocatore per il doppio impegno europeo contro l', anche se il lavoro personalizzato concordato con lo staff medico si concluderà soltanto il 7 marzo. Difficile quindi che prima di quella data l'argentino possa essere nuovamente in campo.