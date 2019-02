CALCIOMERCATO FIORENTINA MURIEL / Luis Muriel ci ha messo poco a conquistare Firenze: quattro gol in sette partite per l'attaccante colombiano che a fine stagione potrebbe essere riscattato dal club viola. "E' la mia speranza. Firenze e magica" dice il calciatore in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' e poi racconta dell'opportunità Milan e del suo possibile arrivo in rossonero che avrebbe escluso quello di Piatek: "Non è vero: l'idea dei dirigenti rossoneri era di farmi giocare insieme a Higuain.

Lui (Piatek, ndr) ha preso il posto di Higuain. Io sono comunque felice di aver scelto lami hanno trasmesso fiducia ed entusiasmo fin dai primi contatti. E non hanno tradito la parola che mi avevano dato".

Intanto oggi c'è l'Inter e Muriel ha una consapevolezza: "Se vogliamo l'Europa attraverso il campionato dobbiamo battere i nerazzurri". Infine, due consigli per gli acquisti: "Luis Diaz, punta esterna del '98 del Baranquilla, poi il play di centrocampo Vitor Cantillo".

