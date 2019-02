CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI ZANIOLO / Dire che forse la Juventus faccia il tifo per il Milan è esagerato, ma probabilmente il club bianconero preferirebbe che fossero i rossoneri (o qualunque altra squadra) piuttosto che la Roma a raggiungere il quarto posto. Il motivo? Semplicemente perché senza Champions potrebbe essere più facile convincere Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 è finito nel mirino del club campione d'Italia, ma anche delle grandi d'Europa: la Juve ha già incontrato l'agente del giocatore Vigorelli a Madrid.

Obiettivo dei bianconeri è incrementare il parco italiani in rosa e Zaniolo è uno dei nomi sulla lista. CLICCA QUI per le altre notizie di mercato bianconero e non solo.

Nel frattempo, nonostante la Juve lo tenga nel mirino, la Roma lavora per il rinnovo. La mancata conquista della Champions League potrebbe però rappresentare un problema per i giallorossi. Ma, come riporta 'Tuttosport', mentre la Roma è certa di promettere al ragazzo un ruolo chiave all'interno del progetto, Fabio Paratici dovrà garantirgli lo stesso ruolo, oltre a versare nelle casse del club capitolino almeno 50 milioni di euro.

