CALCIOMERCATO TORINO AINA / Arrivato in estate come possibile rincalzo, ora Ola Aina si sta guadagnando sempre più un posto nella rosa del Torino. Il laterale anglo-nigeriano ha conquistato Walter Mazzarri, ma anche i tifosi e l'intera società. Prestazioni importanti e positive, duttilità e persino un gol contro l'Udinese.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il futuro del giocatore classe 1996 sarà dunque a tinte granata. Il riscatto dalsarà infatti cosa certa, come conferma anche 'Tuttosport'. Il giocatore ha la stima di Mazzarri e si sta dimostrando una pedina preziosa per lo scacchiere del tecnico toscano: ai 'Blues' andranno 10 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre notizie di mercato del Torino e non solo.