CALCIOMERCATO CHELSEA SARRI / Appuntamento a Wembley alle ore 17.30: Chelsea-Manchester City non assegnerà soltanto un trofeo, la Carabao Cup, ma sarà anche una sfida che dirà molto sul futuro, almeno quello immediato, di Maurizio Sarri. Un'eventuale vittoria rinsalderebbe la posizione dell'allenatore italiano che al contrario in caso di sconfitta vedremo lo spettro esonero diventare molto concreto.

Da settimane la posizione dell'ex tecnico delè in bilico: il sesto posto in campionato, le pesanti sconfitte (non ultima quella proprio con il City) e la contestazione dei tifosi ("Fuck Sarriball") non hanno certo fatto piacere ai piani alti del club che sono già al lavoro per trovare un eventuale sostituto.

L'ipotesi più concreta al momento è quella di un traghettatore: il nome in pole è Gianfranco Zola, attuale vice di Sarri e ben visto dalle parti di Stamford Bridge; non mancano le alternative con il sogno Zinedine Zidane (difficile però un ingresso in corsa del francese) e Franck Lampard, nome 'spinto' dalla tifoseria.

