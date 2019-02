CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA / "Per adesso, forza viola": così Federico Chiesa ha risposto ieri ad una domanda sul possibile trasferimento alla Juventus. Il talento della Fiorentina sarà uno dei nomi più caldi in vista del prossimo calciomercato: i bianconeri lo seguono da tempo, così come l'Inter (ieri sono arrivate parole di elogio da parte di Spalletti) e il Napoli. I Della Valle la scorsa estate hanno resistito agli assalti al loro gioiello ma alla fine della stagione potrebbero dover fare i conti con offerte monstre, difficili anche da rifiutare.

L'asta, infatti, è pronta a scatenarsi e non coinvolgerebbe soltanto i club nostrani: se tutte o quasi le big italiane hanno messo gli occhi sul 21enne figlio d'arte, anche all'estero le qualità di Chiesa hanno fatto centro. Ilcosì segue le gesta del calciatore della Fiorentina e ilprende appunti e valuta un assalto estivo. L'ipotesi estero potrebbe anche diventare la pista più concreta: dopo le recenti polemiche, infatti, Chiesa con la sua famiglia starebbe pensando a lasciare la Serie A visti i continui attacchi