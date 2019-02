CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / E' stato ad un passo dall'esonero, a un soffio dal dover fare le valigie e lasciare la casa rossonera: Rino Gattuso è riuscito però a riconquistare il Milan.

Merito dei risultati che hanno portato i rossoneri al quarto posto in classifica, ma soprattutto della capacità di enere dritta la barra in un momento di grande difficoltà, con infortuni a catena e il casoche ha privato la squadra di quello che era il suo pezzo da novanta. Ora la squadra sta viaggiando a gonfie vele e ha messo nel mirino anche il terzo posto dell'Inter: per questo di esonero di Gattuso non si parla più anzi. Se dovesse arrivare la qualificazione in, sarebbe quasi inevitabile la conferma dell'allenatore e non solo. Come riferisce il 'Corriere dello Sport', infatti, le parti a quarto posto conquistato si siederanno al tavolo delle trattative per il rinnovo di un contratto che attualmente è in scadenza nel 2021.