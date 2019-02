CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Non ci sarà questa sera contro la Fiorentina e neanche contro Cagliari ed Eintracht Francoforte: per Mauro Icardi tutto è rimandato a dopo il 7 marzo quando, come da piano concordato con lo staff medico dell'Inter, si chiuderà il lavoro personalizzato avviato il giorno dopo il 14 febbraio, quando l'argentino si rifiutò di andare a Vienna con la squadra. Icardi non ha intenzione di giocare sul dolore con le infiltrazioni, come fatto fino a dieci giorni fa e, come riferisce il 'Corriere dello Sport', non si esclude una soluzione estrema: un intervento di pulizia dell'articolazione che metterebbe fine in anticipo alla stagione dell'ex capitano.

Una questione che va di pari passo con quella del rinnovo: è attesa la proposta nerazzurra per il prolungamento di contratto.

studiano un'offerta fino al 2023 con ingaggio base di 6,5 milioni di euro e ricchi bonus, mentre la richiesta diè molto più elevata. Una distanza che è aggravata anche dalla questione fascia con l'entourage del calciatore che vorrebbe fosse restituita, ipotesi non considerata dalla società. Un muro contro muro che può portare alla rottura definitiva: in quel caso,diventerebbe un pezzo pregiato del calciomercato estivo e l'dovrebbe cercare un sostituto che potrebbe corrispondere anche al profilo di In Italia l'argentino piace alla Juventus , ma anche ilpotrebbe riprovarci (un tentativo fu fatto tre anni fa quando andò via Higuain): il problema sarebbe l'ingaggio visto chedifficilmente arriverebbe alle cifre richieste da Icardi.