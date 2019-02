Caso Icardi, messaggio social di Wanda Nara: frecciata all'Inter?

INTER ICARDI WANDA NARA / Il caso Mauro Icardi continua a tenere in ansia i tifosi dell'Inter. L'argentino, non convocato per il delicato match di domani a Firenze ufficialmente per un problema al ginocchio, non ha ancora risolto le sue difficoltà con compagni di squadra, dirigenza e tecnico.

ha mandato nelle ultime ore numerosi messaggi social: tra mi piace a tweet di critica alla società e retweet a chi le chiedeva di restare a Milano, la moglie e agente dell'attaccante ha lanciato nella serata di sabato un altro criptico avvertimento.

A corredo di una sua sensuale immagine pubblicata su Instagram, l'argentina ha infatti scritto: "Con una bugia si è soliti arrivare molto lontano, ma senza speranza di tornare indietro". Difficile non ipotizzare che la frecciata sia rivolta alla società nerazzurra, visto che la stessa Wanda Nara ha regalato vari 'mi piace' a delle presunte "verità nascoste" sulla situazione della punta interista. La telenovela continua...

