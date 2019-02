CALCIOMERCATO PSG AL KHELAIFI NEYMAR MBAPPE / La prossima estate Neymar e Mbappe, nel mirino soprattutto del Real Madrid, non lasceranno il Paris Saint Germain.

Lo ha detto in maniera perentoria il presidente del club transalpino, Nasser, a 'Le Parisien': "Mbappè e Neymar resteranno sicuramente con noi. Non si tratta neppure di dire al 100%, restano al 2000 per cento. Secondo alcuni mezzi di informazione francesi noi saremmo costretti a vendere uno dei due, ma posso assicurare che nessuno dei due partirà".