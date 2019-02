FROSINONE ROMA INFORTUNIO MANOLAS DI FRANCESCO / Novità sull'infortunio rimediato da Manolas a circa dieci minuti dal termine - recupero escluso - della sfida di Serie A col Frosinone che la Roma ha vinto allo scadere per 3-2.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il difensore greco, uscito in barella, ha rimediato una. "Ci sarà per il derby? E' presto per dirlo - ha risposto il tecnico giallorossoai microfoni di 'Dazn' - Ha preso una botta alla caviglia, che si è gonfiata. Speriamo di poterlo recuperare per il match contro la Lazio. Valuteremo nei prossimi giorni".