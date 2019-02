FROSINONE ROMA DI FRANCESCO / Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato la sofferta vittoria di Frosinone ai microfoni di 'DAZN'.

PRESTAZIONE - “Preferisco una prestazione differente quando si vince, oggi però anche le condizioni ambientali non ci aiutavano, con questo vento. Il Frosinone ha dato l’anima in campo, deve salvarsi e so cosa vuol dire. Noi abbiamo sbagliato troppo, così si rischia di perdere, ma siamo riusciti a vincere nel finale, e si vince anche così. Mi auguro che adesso iniziamo a giocare meglio”.

MODULO - “Il secondo gol è arrivato dopo un nostro calcio d’angolo, con De Rossi adattato a centrale che ha sbagliato una lettura. La nostra squadra ha la forza di segnare tanti gol ma ha il difetto di prenderne tanti.

Non credo sia una questione di modulo, ma d’atteggiamento: se ti allunghi rischi di prendere ripartenze e dare forza agli avversari. Giustifico in parte i miei ragazzi per il campo e per il vento, ma alla lunga certe prestazioni non pagano se non migliori”.

PELLEGRINI - “Lo sto alternando da trequartista e da mediano, è differente da Zaniolo, ma nella continuità della partita dà grandi prestazioni. Nel secondo tempo mi ha fatto arrabbiare per qualche leziosità di troppo, non gli hanno fischiato un fallo clamoroso, ma èun centrocampista completo e può solo migliorare”.

DERBY - “Non ho fatto delle scelte solo in vista della Lazio, altrimenti non avrei schierato i diffidati. La partita di oggi era fondamentale, bisognava avvicinarsi al derby con una vittoria perché le partite in questa fase della stagione, contro squadre che lottano per la salvezza diventano tutte difficili”.

