SERIE A FROSINONE ROMA / La Roma vince allo scadere contro il Frosinone e torna a -1 dal quarto posto occupato dal Milan. Protagonista assoluto è Edin Dzeko, autore di una doppietta comprensiva del gol decisivo al quarto dei cinque minuti di recupero. Successo soffertissimo dei giallorossi, che vanno sotto a inizio primo tempo complice l'incomprensione di Nzonzi e De Rossi ma anche l'errore di Olsen, che devia di fatto nella propria porta il tiro calciato da Ciano. Alla mezz'ora il pari di Dzeko, che approfitta della dormita di Goldaniga. Due minuti più tardi il bosniaco dà il là al contropiede che Pellegrini, in scivolata, fa terminare in rete. Il secondo tempo scivola via senza grandi sussulti fino a un quarto d'ora dal termine.

La Roma perdeper infortunio (il greco uscito in barella) e qualche minuto dopo si addormenta permettendo al neo entratodi realizzare il 2-2. Risultato che dura, appunto, fino al 94' quando con una gran giocacrea e serve Dzeko in area che di petto deposita in rete il pallone che vale tre punti pesantissimi nella corsa alla zona

FROSINONE-ROMA 2-3

5' Ciano (F), 30' e 94' Dzeko, 32' Pellegrini (R), 80' Pinamonti (F)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 66; Napoli 53; Inter 46; Milan* 45; Roma* 44; Atalanta*, Torino*, Lazio 38; Fiorentina 35; Sampdoria 33; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 28; Cagliari 24; Udinese e Spal 22; Empoli* 21; Bologna 18; Frosinone* 16; Chievo** 9

*una partita in più

**tre punti di penalizzazione

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui