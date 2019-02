Frosinone-Roma, paura per Manolas: il greco lascia il campo in barella

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>ROMA INFORTUNIO MANOLAS / Brutte notizie per la Roma nelle fasi finali del match col Frosinone : al minuto 77', infatti, il difensore giallorosso Manolas, dopo uno scontro di gioco con Molinaro, è rimasto a terra dolorante ed ha chiesto il cambio. Fazio ha sostituito il centrale greco, le cui espressioni non lasciano presagire nulla di buono: il calciatore, disperato, ha lasciato il campo in barella e secondo quanto riportato da 'DAZN' avrebbe subito una forte distorsione alla caviglia, la cui entità si valuterà ovviamente nelle prossime ore.