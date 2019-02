CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / Brutte notizie per il calciomercato dell’Inter: Ivan Rakitic nega il suo addio al Barcellona.

Nonostante i rumors su un suo futuro in nerazzurro siano sempre più insistenti col passare dei giorni, oggi il croato, dopo la vittoria in rimonta sul Siviglia (2-4), ha affermato la volontà di continuare la sua avventura in Catalogna: "Cosa faccio quando leggo le notizie che mi allontanano dal Camp Nou? Rido. Ho altri tre anni di contratto e voglio restare qui".

Il centrocampista, come riporta ‘Sport’, ha ribadito l’intenzione di rispettare il suo attuale accordo con il Barça, negando ogni contatto con altri cub: "Per me è un orgoglio sentire che grandi squadre siano interessate ad acquistarmi, ma vedo il mio futuro qui visto che ho altri tre anni di contratto. A volte, bisogna farsi una risata di mattina mentre bevo il caffè".

