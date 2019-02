Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>FROSINONE ROMA PELLEGRINI / Al termine del primo tempo di Frosinone- Roma (chiusosi sull'1-2) , il centrocampista giallorosso, autore di una delle reti degli ospiti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN': "Loro sono partiti bene, subito aggressivi, il campo è piccolo, secco per noi è difficile giocare. Dobbiamo imporci in qualche maniera, non solo attraverso la nostra qualità ma utilizzando anche fisicità e carattere. Dedica per il gol? A mia moglie, che è incinta, ma aspetterei a fine partita: preferisco dedicarglielo dopo una vittoria".