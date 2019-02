JUAN JESUS FROSINONE ROMA /Nel pregara di Frosinone-Roma, match in programma alle 20:30 al Benito Stirpe, è intervenuto Juan Jesus ai microfoni di 'DAZN'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il difensore giallorosso ha parlato dell’importanza di avere in campoquest’anno gestito da Di Francesco ma titolare per la gara di oggi: "Daniele è una bandiera della Roma, come lo è stato Totti. Vederlo in campo per noi è fondamentale: è il nostro capitano, sa guidarci ed averlo al nostro fianco ci dà una grande mano".