PAGELLE E TABELLINO DI FROSINONE-ROMA/ Frosinone-Roma, anticipo serale del sabato della 25esima giornata, è stata vinta dai giallorossi per 3-2. Solo l’immensa classe e forza di Dzeko consente a Di Francesco di aggiudicarsi un match che si stava per complicare a causa del gol di Pinamonti e dell’estro di Ciano. Giornata negativa per Goldaniga e Nzonzi.. Frosinone-Roma

FROSINONE

Sportiello 6 – Bene nelle uscite alte, non può far nulla sui gol dei giallorossi. Con ottimi riflessi, nega il gol al 14’ a El Shaarawy.

Goldaniga 5 – Difende bene per i primi 30’, salvo poi addormentarsi in occasione del gol di Dzeko. Commette altri errori anche nel secondo tempo, soffrendo la velocità di El Shaarawy.

Salamon 6 – Guida come può la difesa del Frosinone, vincendo molte scontri aerei contro i giallorossi.

Capuano 5 – Se inizialmente sembra riuscire a mantenere bene la posizione, con il passar del tempo si fa fagocitare dai movimenti di Perotti e compagni.

Zampano 6 - Troppo timido l’ex Udinese quando si tratta di ripartire in contropiede, regalando spesso la palla agli avversari. Cresce nel secondo tempo.

Cassata 6 – E’ il giusto mix di qualità e quantità, utile soprattutto a far ripartire l’azione.

Chibsah 6 – Tanta corsa e grinta, si dimostra sempre più utile nel recuperare palloni per poi far ripartire il Frosinone. Dal 76’ Trotta 6 – Entra in campo nell’intento di segnare il gol vittoria e solo un buon Olsen, gli nega la gioia della rete.

Viviani 6 – L’ex Spal cerca di dettare i tempi di gioco, affidandosi principalmente alla ricerca dell’ampiezza con gli esterni.

Beghetto 6 – Prova a fare bene entrambe le fasi di gioco e i suoi cross potrebbero essere sfruttati meglio dai compagni di squadra. Dal 60’ Molinaro 6 – Utile in fase di non possesso palla. Da un suo lancio, arriva il gol di Pinamonti.

Ciano 7,5 – Fa tanto movimento senza palla, si scambia spesso di posizione con Ciofani. Trova un gol che fa sognare inizialmente il Frosinone, approfittando di un’incomprensione tra Nzonzi e De Rossi e la poca concentrazione di Olsen. Da un suo assist, arriva il gol del pareggio.

Ciofani 6 – Bravo nell’alternarsi con Ciano, nel chiudere la linea di passaggio che limita il raggio d’azione di De Rossi. Gli manca solo il gol per coronare una buona serata. Dal 67’ Pinamonti 7 – Freddo e deciso, entra in campo e sfrutta l’unica occasione avuta, mettendo a segno il gol del 2 a 2.

All. Baroni 6,5 – Tanto impegno, ordine tattico e vivacità rispetto al passato, gli consente di sognare fino alla fine contro la Roma.

ROMA

Olsen 5 – Da un portiere internazionale come lui, ci si aspetta un altro tipo di parate e non come quella fatta in occasione del gol di Ciano. In ritardo nelle uscite alte. Non può far nulla sul gol di Pinamonti. Buona la sua parata su Trotta.



Santon 6 – Molto disciplinato tatticamente l’ex Inter, che riesce a chiudere spesso su Beghetto per poi ripartire a campo aperto.

Manolas 6 - Riesce a limitare molto bene Ciofani, sia nel gioco aereo che nell’uno contro uno.

Dal 77’ Fazio 5 – Entra a freddo, e forse è proprio questo, che incide sulla sua inopinata prestazione.

Marcano 5,5 – Eccetto qualche piccola sbavatura in fase di costruzione, l’ex Porto fa bene sia nel gioco aereo che nell’uno contro uno. Ingenuo in occasione del gol di Pinamonti.

Kolarov 5 – Se in fase offensiva rimane sempre una delle armi migliori della Roma di Di Francesco, in fase difensiva commette qualche errore di troppo quando viene chiamato a mantenere la posizione. Sbaglia anche in occasione del gol di Pinamonti.

Nzonzi 5 – Da un suo errore, nasce il gol di Ciano. Soffre la pressione dei giocatori del Frosinone, optando più per il lancio lungo che per tenere palla a terra. Dal 65’ Cristante 5,5 – Entra in campo con l’intento di dare maggiori geometrie, ma così non accade.

De Rossi 5,5 – Al di là dell’incomprensione iniziale, cerca di mettere ordine e di dettare i tempi di gioco, ma non sempre vi riesce. Perde la posizione, in occasione del gol di Pinamonti. Da una sua idea, arriva il gol vittoria di Dzeko.

Perotti 6 – Sia a destra che a sinistra, riesce comunque ad inventare per i compagni di squadra. Dal 65’ Zaniolo 6 – Bravo nel recuperare molti palloni e nel proteggerli dal pressing degli avversari.

Pellegrini 6,5 – Il suo terzo gol stagionale, non è solo la dimostrazione di quanta grinta mette in ogni gara, ma anche la capacità di attaccare alla perfezione la profondità.

Dzeko 7,5 – Si innervosisce con troppa facilità, eppure, senza le sue invenzioni ed il suo cinismo sotto porta, la Roma chiuderebbe il primo tempo in svantaggio. Con la sua forza, trascina la Roma alla vittoria mettendo segno una doppietta importante.

El Shaarawy 6,5 – Così come Perotti, sia a destra che a sinistra, riesce a dare il suo contributo in entrambe le fasi di gioco. Solo la grande parata di Consigli al 14’, gli nega la gioia del gol. Da un suo assist, arriva il secondo gol di Dzeko.

All. Di Francesco 5 – La classe dei suoi attaccanti, non gli basta per non soffrire contro il Frosinone. Se vince, è solo grazie a Dzeko.

Arbitro: Manganiello 6 – Discreta gara della sezione di Pinerolo, che sanziona con le ammonizioni solo i falli più cattivi.

TABELLINO

FROSINONE-ROMA 2-3

Frosinone (3-5-2): Sportiello, Salamon, Capuano, Goldaniga, Zampano, Cassata, Chibsah (76’ Trotta), Viviani, Beghetto (60’ Molinaro), Ciano, Ciofani (67’ Pinamonti). A disposizione: Iacobucci, Krajnc, Verde, Brighenti, Gori, Maiello, Sammarco, Valzania. All. Baroni

ROMA (4-2-3-1): Olsen, Santon, Manolas (77’ Fazio), Marcano, Kolarov, Nzonzi (65’ Cristante), De Rossi, Perotti (65’ Zaniolo), Pellegrini, Dzeko, El Shaarawy. A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Florenzi, Pastore, Coric, Kluivert. All. Di Francesco

MARCATORI: 5’ Ciano (F), 30’ Dzeko (R), 32’ Pellegrini (R), 80’ Pinamonti (F)

ARBITRO: Gianluca Manganiello (Sez. di Pinerolo)

AMMONITI: 39’ El Shaarawy (R), 42’ Dzeko (R), 68’ Goldaniga (F), 78’ Cassata (F)

ESPULSI:

