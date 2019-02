FIORENTINA INTER CONVOCATI SPALLETTI ICARDI / Nessuna sorpresa nella lista dei convocati di Luciano Spalletti per la trasferta sul campo della Fiorentina. Come annunciato in conferenza stampa, infatti, Keita e Icardi sono ancora indisponibili.

Ecco la lista completa:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 21 Cedric Soares, 23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Nainggolan, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 77 Brozovic

Attaccanti: 10 Lautaro Martinez, 16 Politano, 87 Candreva

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui