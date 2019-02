Calciomercato Juventus, colpo Isco: il giocatore ha deciso!

CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID ISCO / Isco continua ad essere un nome caldo per il mercato della Juventus. In vista della prossima estate, i bianconeri potrebbero intraprendere una nuova trattativa con il Real Madrid dopo quella per Cristiano Ronaldo. Classe 1992, il talento spagnolo è ai margini del progetto tecnico di Santiago Solari, come dimostra l'esiguo minutaggio (1.161' in 25 presenze) racimolato nella stagione in corso.

Così, indipendentemente dal futuro del tecnico sulla panchina dei 'Blancos',avrebbe preso una decisione, già comunicata alla dirigenza: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Il calciatore, riporta 'okdiario.com', avrebbe ufficialmente riferito alla proprietà la sua volontà di lasciare Madrid in estate. Nonostante la volontà della società di trattenerlo, quindi, per il suo futuro si prospetta una nuova squadra. La Juventus resta alla finestra e valuta un'eventuale offerta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui