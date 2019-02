Liga, Siviglia-Barcellona 2-4: Messi tris da favola

LIGA SIVIGLIA BARCELLONA MESSI / Il Barcellona passa per 4-2 a Siviglia, vincendo nella 25a giornata di Liga un match fondamentale. Gran primo tempo degli andalusi, che vanno due volte in vantaggio con Jesus Navas (23') e Mercado (42'). Ma i blaugrana hanno un Messi in giornata spaziale, che pareggia due volte con due grandi assoli (26' e 67') e poi spacca la partita all'85' con un delizioso tocco sotto.

Nel recupero (93') arriva anche il poker di, su assist, manco a dirlo, di Messi. Vittoria pesantissima per i catalani a una settimana dal Clasico.

CLASSIFICA LIGA: Barcellona* 57; Atletico Madrid 47; Real Madrid 45; Getafe* 39; Siviglia* 37; Alaves 36; Real Sociedad 34; Betis 33; Valencia 32; Elbar 31; Athletic Bilbao, Levante, Espanyol* 30; Leganes 29; Girona 27; Valladolid 26; Celta Vigo 24; Villarreal, Rayo Vallecano* 24; Huesca* 19.



*una partita in più

