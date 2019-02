CALCIOMERCATO INTER RAKITIC PSG BAYERN MANCHESTER / Imminente asta per Ivan Rakitic.

Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', sarebbero ben quattro i club interessati al centrocampista croato, che sembra destinato a lasciare Barcellona nella prossima estate in seguito all'arrivo di Frenkie de Jong. Oltre all'Inter, già segnalata da settimane sul giocatore, anchestarebbero monitorando la situazione in casa blaugrana. Il 30enne ha un contratto in scadenza nel 2021 e una clausola rescissoria di 125 milioni di euro.