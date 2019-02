TORINO ATALANTA MAZZARRI / Walter Mazzarri, tecnico del Torino, è molto contento del comportamento dei suoi, dopo la vittoria 2-0 sull'Atalanta: "Abbiamo fatto un'ottima gara, avevamo di fronte un avversario fortissimo, gli unici a battere in Italia la Juventus quest'anno - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Siamo stati quasi perfetti nel secondo tempo, col piglio di chi vuole vincere a tutti i costi la partita.

L'attacco? Siamo una squadra che gioca e crea occasioni, lo si diceva pure del: prima o poi la palla deve entrare. Della nostra fase difensiva sarei un po' stanco di sentir parlare, credo che una squadra ottenga risultati se è in grado di trovare equilibrio sul campo. Le prossime tre gare sono il nostro vero esame di maturità, dobbiamo dimostrare se siamo cresciuti, far vedere che siamo in grado di fare la differenza. La gara di? Lo conoscevo, manca ed è mancato a tutti. Era un grande allenatore e una grande persona".