TORINO ATALANTA GASPERINI / Secondo ko di fila per l'Atalanta, battuta dal Torino nonostante un buon avvio di gara. Giampiero Gasperini, tecnico orobico, la prende con filosofia: "E' un momento un po' così, dobbiamo tirare le fila, fare bene in Coppa Italia e poi ripensare al campionato - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Avevamo iniziato bene, poi abbiamo preso un gol strano e da lì la partita è cambiata, le sensazioni eppure erano diverse.

Trovarci sotto a fine primo tempo e subire immediatamente il secondo a inizio ripresa ci ha tagliato le gambe. Forse il pensiero della coppa ci ha un po' frenato, ma non sono preoccupato per come sta la squadra, la prestazione fino a un certo punto c'è stata. Accettiamo le difficoltà che stiamo trovando, sperando di non essere penalizzati dagli infortuni.starà fuori per un po'. Sembra una contrattura o comunque qualcosa di muscolare, speriamo di recuperareper la semifinale di coppa. Nonostante le difficoltà credo che possiamo reggere in campionato il ritmo delle dirette concorrenti come il Torino. Zona? Non ne abbiamo mai parlato, vogliamo innanzitutto andare in Europa.sono squadre in grado di fare dei filotti, al momento i nostri avversari sono il Toro, lae la".