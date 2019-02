SERIE B 25ESIMA GIORNATA / Si sono appena concluse le gare della 25esima giornata di Serie B in programma alle ore 15. Il Brescia soffre contro il Crotone, trovando la vittoria solo nel finale grazie all'autogol di Molina e al solito Donnarumma. Crolla il Lecce sul campo del Cittadella, mentre una doppietta di Mancuso affonda il Padova di Bisoli. Importanti vittorie esterne per Ascoli e Cosenza rispettivamente sui campi di Cremonese e Perugia.

Infine, incredibile rimonta del, che supera lo Spezia al 91'. Ecco tutti i risultati:

BRESCIA-CROTONE 2-0: 80' aut. Molina (B), 95' Donnarumma (B)

CARPI-SPEZIA 3-2: 30' Mustacchio (C), 49' Gyasi (S), 72' Okereke (S), 85' Marsura (C), 91' Coulibaly (C)

CITTADELLA-LECCE 4-1: 10' La Mantia (L), 18' Moncini (C), 42' Moncini (C), 58' Moncini (C), 70' Adorni (C)

CREMONESE-ASCOLI 0-1: 68' Rosseti (A)

PERUGIA-COSENZA 0-1: 18' rig. Bruccini (C)

PESCARA-PADOVA 2-0: 4' rig. Mancuso (PE), 18' Mancuso (PE)

